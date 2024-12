San Casciano dei Bagni, scoperte nuove statue di bronzo e oro

Dalle uova di gallina alle monete d'oro

Tra le offerte restituite dal fango sono comparse le ninfe -un esemplare in bronzo e un'iscrizione- oltre a tantissime uova di gallina in alcuni casi incredibilmente integre. E poi monete, oltre 10mila, ammassate come se fossero state immerse in grandi contenitori che nei secoli si sono però dissolti. Le corone d'oro, una integra in forma di tenia,l'altra in frammenti, sono state tra le novità, così come un anello con l'ambra e altri gioielli. Ma sono ancora una volta le statue e le teste in bronzo a colpire al cuore, con la raffinatezza della loro fattura e il carico di vita che le accompagna, le iscrizioni in etrusco o in latino come messaggi in bottiglia da un mondo lontano millenni.