Pantelleria, trovate 27 monete d'argento romane durante dei lavori

Il ritrovamento è avvenuto durante una campagna di scavi condotta dall’archeologo Thomas Schäfer. Il gruppo di lavoro ha effettuato il ritrovamento durante una campagna di pulizia, restauro e copertura dei saggi dell’Acropoli di Santa Teresa e San Marco, a Pantelleria - parte del Parco archeologico di Selinunte, Cave di Cusa e Pantelleria, diretto da Felice Crescente. Si tratta di alcune monete in argento di età Repubblicana coniate a Roma, denari la cui datazione fissata tra il 94 e 74 a.C. è identica a quella del primo ritrovamento. Secondo quanto sostiene l'archeologo, alcune monete sono apparse nella terra smossa dopo le piogge, le altre sono state ritrovate sotto a un masso proseguendo negli scavi e sono già state ripulite e inventariate.

Un tesoro di 27 monete romane in argento è stato ritrovato a Pantelleria durante degli scavi nella zona dell’acropoli, una delle località più antiche dell’isola. Una scoperta che getta una nuova luce sulla presenza romana nell’isola e sul suo ruolo strategico nel Mediterraneo antico. Le monete sono state ritrovate nel luogo esatto in cui, nel 2010, erano stati scoperti 107 denari romani d’argento, poco lontano da dove qualche anno prima erano state ritrovate le tre famose teste imperiali di Cesare, Agrippina e Tito.

Iniziata l'analisi dei pezzi

La maggior parte delle monete raffigura imperatori romani come Traiano, Adriano e Marco Aurelio, con ritratti ben dettagliati su un lato e simboli e iscrizioni sull’altro. Gli esperti hanno già iniziato l’analisi dei pezzi ritrovati, studiando la loro composizione, l’iconografia e le iscrizioni per ottenere informazioni preziose sull’economia e sulla società dell’epoca. Pantelleria, con la sua posizione isolata ma strategica, è sempre stata un crocevia di civiltà, come dimostrano anche altri ritrovamenti archeologici.

Ruolo chiave nel periodo dell'Impero Romano

Tuttavia, il ritrovamento di queste monete suggerisce che l’isola potrebbe aver giocato un ruolo ancora più significativo nell’economia e nella politica dell’Impero Romano di quanto si pensasse in precedenza. Le monete saranno ora sottoposte a un restauro conservativo per preservarle e prepararle per l’esposizione pubblica. Gli studiosi prevedono di pubblicare i risultati delle loro analisi nei prossimi mesi, contribuendo così a una comprensione più approfondita della storia dell’isola e del Mediterraneo durante il periodo romano.