Un grande spettacolo non stop: ore di musica, stile, luci, al centro della scena la maestria di 23 parrucchieri italiani e internazionali insieme a 50 modelle. I professionisti del look con forbici, pettini e pennelli danno vita a un vero e proprio show all’insegna della creatività e dell’innovazione, fonte di ispirazione per gli oltre 2000 colleghi seduti in platea ad applaudirli. Lucentezza e forma, tutto al servizio della bellezza, sia per uomo che per donna, la cura e la salute del capello sono una priorità. Si apre il sipario del Teatro Arcimboldi di Milano e inizia il racconto: acconciature fiabesche, chiome fluenti, tagli corti, c’è il pop e c’è la beat, c'è un ritmo avvolgente, c’è chi con spray e ferri del mestiere compie un viaggio nel futuro, chi scolpisce il presente e chi ritorna al passato in chiave contemporanea, i capelli e la loro luminosità sono protagonisti. Sotto i riflettori tutto è in armonia, tutto vive in sintonia mentre nel backstage le modelle vengono preparate con attenzione, in questo caso, l’espressione non c’è un capello fuori posto, non è un modo di dire.