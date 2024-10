Wella Professionals, partner di X Factor 2024

Nella nuova edizione di X Factor ripensata con un team di giudici e conduttrice tutti nuovi, anche la bellezza si rinnova, grazie all’impegno in backstage di Wella Professionals, marchio di colore per saloni numero 1 al mondo, che si conferma Official Partner grazie a Sky Brand Solutions, dipartimento di Sky Media, insieme a Fremantle

Nella nuova edizione di X Factor – i cui Live Show sono attesi da giovedì 24 ottobre su Sky e in streaming su NOW – ripensata con un team di giudici e conduttrice tutti nuovi, anche la bellezza si rinnova, grazie all’impegno in backstage di Wella Professionals, marchio di colore per saloni numero 1 al mondo¹, che si conferma Official Partner grazie a Sky Brand Solutions, dipartimento di Sky Media, insieme a Fremantle.

lo spirito e i valori di Wella

“Wella condivide da sempre lo spirito e i valori che contraddistinguono e rendono unico X Factor. Puntando anche in questa edizione sul concetto di personalizzazione, proponendo un modello di bellezza contemporanea, focalizzata sulla consapevolezza dell’unicità di ognuno, - commenta Eleonora Pistani, Brand PR Manager Wella Professionals –in un percorso di rispetto della diversità, inclusione e empowerment.”

la vicinanza alla musica e ai nuovi talenti

Con questa collaborazione Wella Professionals ribadisce la vicinanza alla musica e ai nuovi talenti, coltivando nei Saloni partner una rete di valori che trovano massima espressione, partecipazione e condivisione in eventi di entertainment e spettacolo come X Factor - show Sky Original prodotto da Fremantle, ogni giovedì alle 21.15 su Sky e in streaming su NOW, sempre disponibile on demand e visibile su Sky Go (il martedì alle 21.30 in chiaro su TV8, al tasto 8 del telecomando) - catalizzatore di innovazione non solo nel panorama musicale ma nella società nel suo complesso.

il concorso esclusivo

Wella Professionals offre la possibilità di partecipare a un concorso esclusivo che mette in palio due biglietti per la finale di X Factor 2024, in programma il 5 dicembre in Piazza Plebiscito a Napoli, rispettivamente uno per un cliente e uno per un salone. Per partecipare, basta recarsi in un salone Wella Professionals aderente all’iniziativa e iscriversi tramite il QR code disponibile sulle postazioni, vivendo così l’emozione dell’evento insieme al proprio hairstylist di fiducia.