A Pescia la mostra sul viaggio onirico nelle città invisibili di Skim

Si intitola "BABEL - Un viaggio onirico nelle città invisibili” la mostra dell’artista Skim alla Fondazione Poma Liberatutti in programma a Pescia (Pistoia) dal 28 novembre 2024 al 23 febbraio 2025. Una mostra, a cura di Simone Teschioni Gallo, che nasce e prende ispirazione dal testo “Le città invisibili” di Italo Calvino, da cui l’artista Francesco Forconi (in arte Skim) traduce in chiave pittorica l’essenza del racconto, declinandolo attraverso la sua tavolozza nell’universo di segni e colori abitato dal Kaos armonico, codice genetico e alfabeto proprio di Skim. Un linguaggio che prende forma e si sviluppa in una serie di architetture sognanti che si susseguono in mostra tra dipinti e carte nautiche che tracciano la rotta verso questo mondo dominato di sogni e racconto.

Il dialogo che l’artista ha immaginato nei suoi quadri si pone in un’ottica di novità rispetto ai suoi ultimi lavori e vede al centro la creazione come di un mondo fantastico, fisico, tangibile ma allo stesso tempo onirico, in cui i personaggi creati da Skim si trovano ad abitare città verticali i cui simboli, che si susseguono e si ripetono tra i palazzi, puntano vertiginosamente verso l’alto. Una vera e propria sfida alle leggi della fisica, della gravità e dell’architettura, creando un racconto in grado di coinvolgere il visitatore in un confronto intimo e personale in cui ognuno è libero di lasciarsi guidare e perdersi tra le strade e le rotte nautiche tracciate dall’artista.