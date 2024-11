La trisnonna Pierina, abbandonata in un orfanotrofio forse perché figlia illegittima di un conte. Il bisnonno Camillo, arrivato a Roma in bicicletta per protestare di aver perso il lavoro senza la tessera del Partito Fascista. Marianna, in cerca di fortuna su una nave diretta in Brasile. Nel libro Dinastia, la genealogista ed esploratrice di cimiteri svela segreti e dolori del passato che si nascondono tra i cognomi, i ricordi e le leggende di ogni famiglia