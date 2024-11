Coppa del mondo del panettone 2024, la classifica di tutti i vincitori

Introduzione

La Coppa del Mondo del Panettone è una competizione ideata dal maestro Giuseppe Piffaretti che decreta i migliori pasticceri a livello internazionale di un prodotto che ha saputo valicare i confini nazionali e imporsi sulla scena dolciaria mondiale. La quarta edizione si è svolta a Palazzo Castiglioni, a Milano, dall’8 al 10 novembre. Dopo due anni di selezioni nazionali effettuate nei diversi Stati, sono arrivati in finale 24 pasticceri provenienti da Europa, Asia, America Latina, Stati Uniti e Australia: 24 per la categoria "Panettone tradizionale" e 18 per la categoria "Panettone al cioccolato".