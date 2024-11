Le mostre d'arte e i musei gratis da vedere a Roma a novembre 2024

Come ogni prima domenica del mese, il 3 novembre sarà possibile visitare gratuitamente alcuni dei monumenti più iconici di Roma grazie all'iniziativa nazionale “Domenica al museo”. Questo mese eccezionalmente l’iniziativa viene replicata anche lunedì 4 novembre, in occasione della Giornata dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate. Tra i luoghi che apriranno gratuitamente le porte a tutti i visitatori domenica 3 e lunedì 4 novembre ci sono il Colosseo, il Foro Romano e il Palatino. I biglietti non sono prenotabili online, ma vanno ritirati in loco presso le biglietterie situate a Piazza del Colosseo e su via dei Fori Imperiali