Fino al 1963 Gwalia, situata nelle vicinanze della città mineraria di Leonora (nel Great Victoria Desert), rappresentava l'essenza di una "boomtown". Dotata di un tram a vapore, negozi, una piscina, un centro comunitario e un hotel statale, il centro fiorì attorno alla miniera d'oro Sons of Gwalia, attiva dal 1896 al 1963 (e gestita per un anno da Herbert Hoover, diventato poi il 31° presidente degli Stati Uniti). All'apice della sua prosperità, Gwalia ospitava 1.200 persone. Con la chiusura della miniera nel 1963, la maggior parte degli abitanti abbandonò la città in pochissimo tempo. Oggi, una passeggiata tra le capanne e i cottage locali consente ai visitatori di immergersi nell'epoca in cui vi risiedevano cercatori di fortuna provenienti da tutto il mondo. La visita al Gwalia Historical Museum, situato nell'ex ufficio della miniera, arricchisce ulteriormente l'esperienza, offrendo uno sguardo approfondito sulla storia locale. I visitatori hanno anche la possibilità di pernottare nella storica Hoover House (oggi un bed&breakfast), e vivere l'emozione di dormire nel letto di quello che sarebbe diventato un futuro presidente degli Stati Uniti.