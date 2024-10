Funko, non solo Pop: da Lucca al Natale, nuovi prodotti in arrivo

L'azienda che nel 2023 ha totalizzato 1,1 miliardi di dollari di fatturato netto si prepara al lancio di nuove esclusive per le grandi fiere italiane di Lucca Comics & Games e Milan Games Week. E per le festività

Funko si prepara alla stagione delle feste e delle fiere. Da Halloween a Natale, con in mezzo Lucca Comics & Games e la Milan Games Week. Appuntamenti fondamentali per l’azienda che da quasi tre decenni soddisfa le voglie di collezionismo degli appassionati di cultura pop di tutto il mondo.

Oltre 1000 licenze

Dai famosi Funko Pop! ai loro “fratellini” più piccoli Bitty Pop!, dalle borse di Loungefly alle figure di Mondo, Funko lavoro su oltre 1000 licenze, da One Piece alla DC Comics, da Jujuts Kaisen a Star Wars, da Marvel a Dragon Ball, da Disney ai Masters of the Universe, producendo ogni anno nuovi oggetti che si aggiungono alle varie linee. Un selezionato campionario di questi prodotti è stato presentato alla stampa giovedì 17 ottobre all’Una Hotel di Porta Romana, a Milano, tra grandi classici e novità. Ma il bello deve ancora arrivare.