Bambini in viaggio, Vienna tra mercatini, concerti e Palazzi storici

Il Castello del Belvedere è un’altra tappa imperdibile. Questo complesso barocco è formato da due palazzi, il Belvedere Superiore e Inferiore, circondati da giardini. Ospita una delle più importanti collezioni d'arte austriaca, inclusa la celebre opera di Gustav Klimt, Il Bacio.

Non solo per i grandi, ma anche per i più piccoli amanti dell’arte e della cultura, non può mancare il Museo di Storia dell'Arte (Kunsthistorisches Museum), con opere di artisti come Rubens, Velázquez e Bruegel, il museo vanta una delle più importanti collezioni d’arte europea al mondo. La sua architettura neoclassica è di per sé una meraviglia, e passeggiare tra le sale evoca il fasto del passato imperiale austriaco.