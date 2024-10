Dopo l’evento inaugurale di sette anni fa agli Champs Elysées, la sfilata flottante sulla Senna, lo show ai piedi della Tour Eiffel, l'edizione 2024 è in Place de l'Opéra di Parigi con uno spettacolo accessibile a tutti. Cara Delevingne debutta così sul catwalk come nuova ambasciatrice globale del brand. Lo raccontiamo per la rubrica FLASH ascolta articolo

Un appuntamento che detta la via, che guarda all’oggi per caratterizzare il domani: è bellezza, eleganza, moda e tendenza, ma soprattutto è la celebrazione della donna, di tutte le donne. In Place de l’Opéra a Parigi per il primo giorno della Paris Fashion Week va in scena la settima edizione di “LE DÉFILÉ L'ORÉAL PARIS”, che conquista e stupisce più di 3.000 persone, in passerella l'empowerment femminile, l'inclusione. la diversità…

Walk Your Worth Le parole, le musiche, le coreografie, l’allestimento: il messaggio del brand arriva forte e chiaro "Walk Your Worth", perché voi valete. Sotto i riflettori come, in un libretto d'opera in sei atti, protagonista la bellezza in ogni suo lato, perché l'incanto è democratico, c'è aria di cambiamento. Fiducia e sicurezza fanno la differenza per avere il posto che si merita. Tra le ambasciatrici del marchio partecipano: Alia Bhatt, Marie Bochet, Cindy Bruna, Camila Cabello, Viola Davis, Jane Fonda, Luma Grothe, Kendall Jenner, Liya Kebede, Aja Naomi King, Eva Longoria, Andie MacDowell, Aishwarya Rai, Bebe Vio e Yseult. Insieme a loro sfila per la prima volta Cara Delevingne, entrata da poco nella famiglia L’Oréal Paris. approfondimento Andie MacDowell sfila per L'Oréal alla Parigi Fashion Week

Lo show Ha inizio lo spettacolo, parte il primo atto, arrivano le ambasciatrici, ecco meravigliosamente sorridente Bede Vio, che è da oro. Jane Fonda, attivista e femminista, un'icona luccicante con le snickers, affascina il pubblico presente, mentre Andie MacDowell è l'argento splendente. Cara Delevingne scende la scalinata che la porta al suo debutto sul catwalk come nuova ambasciatrice globale del brand. Non conta l'età né la bilancia, è tutta questione di personalità, a Eva Longoria basta un tocco di rossetto e il mondo le sorride. Impavida, audace come un lipstick rosso, Luma Grothe è in dolce attesa e lo mostra. Sexy, sinuosa e divertita Elodie fa il suo ingresso alla grand soirée. Bionda e sempre più glam, gli occhi sono puntati su Kendall Jenner. Sono belle, sono diverse, sono donne: l’evento è una danza, è un omaggio alla femminilità. Le ambasciatrici di L'Oréal Paris insieme celebrano la sorellanza ed è gran bello spettacolo approfondimento Paris Fashion Week 2021, tutte le star alla sfilata L'Oreal. FOTO