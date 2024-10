Dal 5 ottobre al 3 novembre, Mirabilandia festeggia il periodo più spaventoso dell'anno con l’Halloween Horror Festival che offre esperienze adatte a tutte le età: dagli spettacoli e tunnel dedicati ai bambini, come "The Mini Zombie Academy" e “La Camera delle Meraviglie”, ai percorsi horror per i più temerari, come "Mr Blackmoon's Hypnotic Circus", un tunnel horror claustrofobico popolato da clown inquietanti. Per i più coraggiosi torna Suburbia, l’horror zone con oltre 30.000 mq e 125 spaventose creature (aperto tutti sabati di ottobre, il 31 ottobre, il primo novembre e il 2 novembre, dalle 19:00 fino alla chiusura del parco). Quest’anno l’area si rinnova con una nuova storia e due nuove zone: un cimitero tutto da esplorare e un campo di addestramento per i vampiri della Regina. Oltre alla horror house “The Walking Dead” (ingresso con biglietto aggiuntivo), tornano anche gli speciali tunnel horror “Apartment #162”, “Acid Rain” e “Llorona”. In programma ci sono anche altri show a tema, come il nuovo spettacolo Dracula al Pepsi Theatre e “The Bubble Bewitchment Show” sul palco di Piazza della Fama. Inoltre, l'illusionista Antonio Casanova si esibirà in una seduta spiritica in bilico tra due mondi, nello spettacolo “Fantasmi”