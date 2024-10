World Vegetarian Day 2024, sempre più vegetariani in Italia: i dati

Ogni anno, il primo ottobre è dedicato alla promozione di uno stile di vita alimentare basato su cibi vegetali. In Italia, secondo il Rapporto Italia 2024 di Eurispes, il 9,5% della popolazione segue una dieta vegetariana o vegana, un dato in crescita rispetto al 6,6% registrato nel 2023

Il primo ottobre di ogni anno si celebra il World Vegetarian Day, una giornata interamente dedicata al vegetarianismo (o vegetarismo). Istituita nel 1977 dalla North American Vegetarian Society, questa ricorrenza mira a sensibilizzare l'opinione pubblica sui benefici di una dieta basata prevalentemente su alimenti vegetali. Che si tratti di una scelta etica, ecologica o salutistica, il vegetarianismo è diventato una pratica sempre più diffusa in tutto il mondo, Italia compresa. Ma quanti sono i vegetariani in Italia? Ecco i dati emersi dal Rapporto Italia 2024 di Eurispes.

Il 7,2% degli italiani è vegetariano



Il Rapporto Italia 2024 di Eurispes, pubblicato a maggio, evidenzia un cambiamento significativo nelle abitudini alimentari degli italiani. Il 7,2% si identifica come vegetariano, mentre il 2,3% come vegano. Il 5% dichiara di essere stato vegetariano in precedenza. Sommando queste due categorie, il 9,5% degli italiani adotta una dieta priva di carne o di tutti i prodotti animali. Un dato in crescita rispetto al 6,6% registrato nel 2023. Questa crescita dimostra una sempre maggiore attenzione verso stili di vita più sostenibili e rispettosi dell'ambiente, nonché un crescente interesse verso le alternative vegetali come fonti di nutrimento.



I vantaggi dell’alimentazione vegetariana



Ma quali sono i vantaggi percepiti da chi segue una dieta vegetariana o vegana? Secondo il Rapporto Eurispes, l'86,4% degli intervistati afferma di sentirsi in una condizione fisica migliore, mentre il 73,3% ritiene che seguire una dieta priva di carne aiuti a mantenere più facilmente il peso forma. Un altro aspetto interessante è che il 66,5% dichiara di aver acquisito una maggiore creatività in cucina, trovando nuove ricette e combinazioni di alimenti. Tuttavia, non mancano le sfide. Il 39,8% degli intervistati che hanno adottato uno stile di vita vegetariano o vegano confessa di rimpiangere i sapori dei cibi tradizionali. Inoltre, il 63,8% riporta di sentirsi infastidito, qualche volta o spesso, dalla presenza di chi consuma carne o pesce. Sul fronte delle dinamiche sociali, il 76,4% dei vegetariani e vegani ha dichiarato di aver vissuto episodi di intolleranza, sebbene con frequenze variabili. Tuttavia, l’86,8% degli onnivori afferma di non sentirsi disturbato dalla presenza di persone che seguono una dieta vegetariana o vegana.



