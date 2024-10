Le mostre d'arte e i musei gratis a Roma da non perdere a ottobre 2024

Dall’8 al 13 ottobre, Palazzo delle Esposizioni ospita “Internazionale a Roma 2024”, un festival gratuito che proietta alcuni dei migliori documentari su temi di attualità e diritti umani.

Curato da CineAgenzia per Internazionale, il programma presenta film come:



• 8 ottobre: Black Box Diaries

• 9 ottobre: Democracy Noir

• 10 ottobre: Farming The Revolution

• 11 ottobre: I Shall Not Hate

• 12 ottobre: Of Caravan and The Dogs

• 13 ottobre: Union



Le prenotazioni possono essere effettuate sul sito del Palazzo delle Esposizioni il giorno precedente a ogni proiezione