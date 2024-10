L’Arena Flegrea Indoor propone una nuova grande mostra dall’11 ottobre al 4 maggio 2025, "The World of Banksy – The Immersive Experience".Con l'incredibile maestria del misterioso artista di Bristol - famoso per il suo approccio provocatorio e la sua abilità nell'incanalare il pensiero critico attraverso l'arte - questa mostra immersiva presenta oltre 30 opere di Banksy, tra cui spiccano "Ozone Angel", "Steve Jobs", "Napoleon" e "Waiting In Vain", affiancate da creazioni e murales realizzati da giovani artisti anonimi provenienti da tutta Europa. Un percorso espositivo che offre uno sguardo ravvicinato a più di 130 opere che narrano il mondo dell'enigmatico artista britannico, celebre per la sua presa ironica su temi politici e sociali