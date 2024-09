La manifestazione rende omaggio al creatore di Zio Paperone e delle storie più amate dei paperi Disney con una mostra, a cura di Giovanni Nahmias e William Brigone, che per la prima volta in Italia espone alcune delle rarissime tavole originali del maestro americano. Tra gli ospiti di questa edizione anche il famoso cartoonist Don Rosa

Trent’anni dopo ricordiamo quell’evento eccezionale con una mostra (aperta fino al 6 ottobre), a cura di Giovanni Nahmias e William Brigone, che per la prima volta in Italia espone alcune delle rarissime tavole originali sopravvissute di storie celebri di Barks, insieme a bozzetti, matite, litografie, dipinti e materiali originali dell’Uomo dei Paperi. In mostra anche le tavole dei più importanti autori che hanno seguito il suo lavoro in modo diretto, completando i progetti interrotti dopo la sua scomparsa (nel 2000) o riprendendo le sue storie e il suo stile.

Don Rosa, ospite d'eccezione

Tra questi il più noto e riconosciuto come erede di Barks è Don Rosa, cartoonist di Louisville, Kentucky, che sarà l’ospite davvero speciale di questa edizione, in un evocativo passaggio del testimone, riportando a Rapallo il massimo autore americano dei paperi disneyani vivente. Don Rosa ha studiato nei dettagli il lavoro di Barks e pubblicato in tutto il mondo molte storie dedicate principalmente a Zio Paperone e ai suoi nipoti. Il suo capolavoro è la Saga di Paperon De’ Paperoni, che gli è valsa un Premio Eisner, pubblicata in dodici capitoli tra il 1992 e il 1994, in cui racconta la biografia di Paperone dall’infanzia al 1947, anno dell’esordio del personaggio creato da Barks.