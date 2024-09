I migliori formaggi stagionati, 4 italiani nella top 10. La classifica

Anche questa eccellenza italiana è originaria dei monasteri cistercensi, questa volta dell'Abbazia di Santa Maria di Rovegnano a Chiaravalle Milanese. Prodotto per la prima volta nell'XI secolo, il Grana Padano deriva da latte vaccino non pastorizzato e parzialmente scremato, ed è disponibile in diverse varietà: Grana Padano, Grana Trentin e Grana Grattugiato. Può essere venduto in varie maturazioni.

Taste Atlas consiglia l'abbinamento con: Barolo, Chianti, Brunello di Montalcino, Sangiovese