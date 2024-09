Salone Nautico di Genova, programma e ospiti della 64° edizione

In programma dal 19 al 24 settembre all'interno del Palasport, la fiera dedicata alla nautica da diporto italiana ospiterà oltre mille brand e imbarcazioni, esplorando il tema dell'innovazione e della tutela ambientale: dalle imbarcazioni ai motori, fino all'accessoristica. Con un ricco calendario di convegni e incontri sul tema, la kermesse nautica vedrà protagoniste anche le istituzioni: dal vicepremier Salvini ai ministri Urso e Musumeci ascolta articolo

Torna anche quest'anno a Genova l'attesissimo appuntamento con il Salone Nautico. In programma dal 19 al 24 settembre negli spazi dell'iconico Palasport, la fiera dedicata alla nautica da diporto italiana ospiterà, anche per l'edizione 2024, oltre mille brand e imbarcazioni, accompagnando i visitatori in un coinvolgente itinerario espositivo di 220mila metri quadrati, tra terra e acqua. Giunta alla sua 64° edizione, la rassegna genovese vedrà protagonista quest'anno il tema dell'innovazione e della grande sfida di materiali e propulsioni sostenibili e rispettose dell'ambiente: dalle imbarcazioni ai motori, fino all'accessoristica. Con un ricchissimo calendario di iniziative e ospiti d'eccezione, dal vicepremier Salvini al ministro Urso, la kermesse nautica accoglierà anche numerosi convegni e incontri per approfondire le principali tematiche del settore.

Il programma del Salone Nautico di Genova 2024 A inaugurare la prima giornata del Salone Nautico 2024 sarà il convegno Politiche del Mare. Le nuove rotte per la competitività dell’Italia, le prospettive dell’industria nautica che, in programma il 19 settembre, rappresenterà un momento di confronto fondamentale per delineare le strategie future del settore. Non mancheranno anche numerosissimi eventi: dal Boating Economic Forecast che presenterà l'ultimo aggiornamento dei dati di settore, fino all'incontro Nautica, Fisco e Dogane e alla Conferenza nazionale del Turismo nautico. Non mancherà anche Shaping The Future – World Yachting Sustainability Forum, la rassegna organizzata da Confindustria Nautica in collaborazione con International Boat Industry, che quest'anno sarà incentrata sul Life Cycle Assessment. L'edizione 2024 sarà caratterizzata anche da un nuovo progetto: BITTA64, un programma di presentazione di libri. E, per finire, il Design Innovation Award, nato con l'obiettivo di premiare e promuovere le eccellenze del design nautico. vedi anche Meloni in visita a Expo Aid a Rimini e al Salone nautico di Genova

Gli ospiti dell'edizione 2024 Tra gli ospiti d'eccezione che prenderanno parte al Salone Nautico di Genova 2024 spiccano il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, e il ministro per le Politiche del mare, Nello Musumeci. L'incontro con i ministri sarà un'occasione per discutere delle politiche industriali a sostegno della competitività del comparto nautico e il ruolo di Confindustria Nautica come interlocutore privilegiato per definire le politiche industriali del Paese. Tra i protagonisti, anche esperti e stakeholders nazionali e internazionali. Parteciperanno alla fiera genovese anche Giovanni Grasso, che presenterà al BITTA64 il suo libro L'Amore non lo vede nessuno, e Antonio Caprarica con La fine dell'Inghilterra. Un Paese smarrito, un trono vacillante.