Borgo diVino in tour fa tappa a Nemi, un weekend di degustazioni

Torna a Nemi il 13, 14 e 15 settembre Borgo diVino in tour, sedicesima tappa della rassegna enogastronomica che prevede un ciclo di eventi dedicato alle eccellenze del buon bere promosso dall’Associazione “I Borghi più belli d’Italia”. Un intero weekend di degustazioni con centinaia di proposte da tutto il Paese, l'evento è organizzato da Valica S.p.a - MarTech company, in collaborazione con il Consorzio Ecce Italia e, per la tappa laziale, con Regione Lazio- Arsial (Agenzia Regionale per lo sviluppo e l’innovazione dell’Agricoltura del Lazio). L’iniziativa è patrocinata dall’Associazione Nazionale di Città del Vino.

Gli appuntamenti

Venerdì 13, sabato 14 e domenica 15 settembre nel centro storico di Nemi si potrà trovare una selezione dei migliori vini territoriali e nazionali, per una proposta enologica che spazierà dalle etichette locali a quelle di circa 40 cantine provenienti da diverse regioni italiane come Campania, Puglia, Sicilia, Veneto, Molise, Umbria, Lombardia, Liguria, Abruzzo, Sardegna, Basilicata, Toscana, Marche e Piemonte.

Tre giorni dedicati al gusto e alla bellezza che permetteranno al pubblico dei wine lovers di conoscere vini e vitigni dei vari territori presentati direttamente dai produttori in contesti di particolare suggestione selezionati tra “I Borghi più belli d’Italia”, per un’esperienza senza dubbio indimenticabile.



Come funziona l’evento

Borgo diVino in tour si svolgerà nel centro storico di Nemi lungo la storica passeggiata che collega Terrazza Byron a Palazzo Ruspoli nei seguenti giorni e orari:

* Venerdì 13 Settembre dalle 18.00 alle 24.00

* Sabato 14 Settembre dalle 12.00 alle 24.00

* Domenica 15 Settembre dalle 12.00 alle 22.00

All’interno del borgo verrà tracciato un percorso di degustazione che toccherà i luoghi di maggiore interesse turistico con stand dedicati alle cantine e un originale percorso formativo sul mondo del vino, raccontato in circa 20 pannelli espositivi.

Ogni visitatore potrà acquistare un voucher al costo di €18 comprensivo di 8 assaggi di vino e kit degustazione. Assieme al voucher verrà consegnato un kit composto da sacchetta e calice degustazione.

Il ticket può essere acquistato direttamente sul posto oppure online sul sito www.borgodivino.it/nemi/