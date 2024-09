La Sicilia trainata dal turismo grazie alle strutture alberghiere

La Sicilia sta dimostrando sempre di più di essere la regione giusta dove andare per stare bene. Lo dimostrano i dati, relativi al secondo trimestre 2024, registrati dall’Osservatorio economico di Unioncamere dell’isola: oltre 105 mila imprese del settore turismo e servizi rilevate, oltre 400 mila persone occupate e un tasso di crescita superiore all’1% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Un gran lavoro, in questo senso, viene fatto dalle strutture alberghiere, dai B&B ai 5 stelle, che puntano stagione dopo stagione a migliorare gli standard e attirare una clientela sempre più vasta e variegata.

L'hotellerie di lusso

“Più del 90% della clientela è internazionale e poco meno del 10% italiana”, afferma Angelo La Riccia, Chief Commercial Officer VOIhotels, testa di serie in tema di accoglienza turistica di lusso. Per rispondere alla domanda sempre più frequente di riservatezza, naturalezza, tranquillità e comodità posta dai clienti – molti provenienti da Stati Uniti, Uk, Australia e Francia – il gruppo di cui La Riccia si fa portavoce ha ideato una specifica linea di strutture distribuite da Nord a Sud: Il Cervino in Valle d’Aosta, il Tornabuoni a Firenze, il Donna Camilla Savelli a Roma, il Ca’ di Dio a Venezia, il Cala Cuncheddi in Sardegna. In Sicilia, i pezzi di questa collezione d’eccellenza sono tre: il Mazzarò Sea Palace e Atlantis Bay a Taormina, il Palazzo Artemide a Siracusa. Qui si rispecchia il trend di crescita generale dell’isola: “Le presenze sono circa l’8% in più rispetto allo scorso anno”, dice La Riccia.