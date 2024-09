Le mostre d'arte e i musei gratis a Napoli da non perdere a settembre

In programma fino al 30 settembre, nelle sale del Museo Civico Gaetano Filangieri prende forma la mostra Memomirabilia di Carmela De Falco. Curata da Gianluca Riccio e Alessandra Troncone, l'esposizione esplora il tema della memoria collettiva e della relazione con l'altro attraverso una selezione di sculture e un'installazione sonora concepita dall'artista appositamente per l'occasione. In particolare, le creazioni di De Falco nascono direttamente da oggetti comuni che, sottoposti a una riconfigurazione e trasformazione, diventano vere e proprie opere d'arte: dalle scarpe ai manichini, fino alle maniglie, gli orologi da polso e le cannucce