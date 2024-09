Si intitola Escaped l'esposizione di Michela Milani allestita nella sede di Crescenzi & Co in via privata della Majella. Al centro della rassegna, visitabile fino al 17 ottobre, spicca una serie di lavori dell'artista che, presentati per la prima volta nel capoluogo lombardo, ruotano attorno al tema del vuoto e al concetto di metamorfosi naturale. Le opere di Milani sono interamente realizzate in plexiglas e attraverso l'impiego di uno sciroppo trasparente che l'artista poi colora