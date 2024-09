Le mostre d'arte e i musei gratis da non perdere a Firenze a settembre

Oggi, primo settembre, come ogni prima domenica del mese, i residenti della Città Metropolitana di Firenze potranno visitare gratuitamente i musei civici fiorentini e Palazzo Medici Riccardi, nonché prendere parte a numerose visite e attività in programma, sviluppate dal Comune di Firenze, dalla Città Metropolitana di Firenze e da MUS.E. Questa iniziativa permette di scoprire le meraviglie storiche e artistiche di luoghi come Palazzo Vecchio, Santa Maria Novella, Palazzo Medici Riccardi, Museo Stefano Bardini, Memoriale delle Deportazioni, Museo Novecento, Cappella Brancacci in Santa Maria del Carmine, MAD Murate Art District e Forte di Belvedere. Anche per i bambini e per le loro famiglie sono previste alcune attività, fra cui il racconto animato “Per fare una città ci vuole un fiore” e “Vita di corte in Palazzo Vecchio” e “Un nuovo canto per Orfeo” in Palazzo Medici Riccardi