Ragusa Foto Festival, al via la nuova edizione della kermesse

E' tornato anche quest'anno il tanto atteso appuntamento con il Ragusa Foto Festival . Allestita all'interno del suggestivo Giardino Ibleo, la celebre kermesse fotografica siciliana, in programma fino al 1° settembre, ospiterà numerosi eventi, tra talk, mostre, visite guidate, seminari e premiazioni. Ospiti della 12esima edizione della rassegna saranno vari esperti nazionali e internazionali del mondo della fotografia. Come da tradizione, la rassegna, che punta a promuovere i giovani fotografi contemporanei e a stimolare una riflessione sulle tematiche più urgenti del nostro tempo, accoglierà anche 15 esposizioni che, visibili fino al 30 settembre, saranno dislocate in quattro affascinanti location: Palazzo Garofalo, Palazzo Cosentini, Palazzo La Rocca, la chiesa sconsacrata di San Vincenzo Ferreri e l’interno del Giardino Ibleo.

Il Ragusa Foto Festival 2024

Tema dell'edizione 2024, diretta da Stefania Paxhia e Massimo Siragusa, è “Prendersi una pausa”: in questi anni di grandi cambiamenti, la frenesia e la tensione generate continuamente dalla velocità della modernità sono diventate parti importanti del nostro quotidiano. Il programma delle giornate inaugurali della kermesse parte ufficialmente oggi, 31 agosto, e vede protagoniste visite guidate nei palazzi storici, letture portfolio, premiazioni, incontri e talk all'interno del Giardino Ibleo.

Gli eventi da non perdere

Tra gli appuntamenti da non perdere al Ragusa Foto Festival 2024 spicca il talk dedicato alla mostra “Limen, soglia di passaggio” di Mario Cresci, che vedrà come ospiti i direttori del Festival, Carmelo Arezzo e Serena Scarfi, i quali presenteranno il lavoro inedito di uno degli artisti più importanti nel panorama della fotografia contemporanea internazionale. Realizzato in residenza d’artista a giugno scorso a Ragusa, il progetto di Mario Cresci è frutto dell’interazione con il territorio ibleo e con le preziose cartografie della Sicilia. Da vedere assolutamente anche l'evento Nuovi linguaggi del reale, insieme a Luigi Baldelli, a cui seguirà il talk con i fotografi in mostra Viola Pantano e Antonio Biasiucci.

Il programma proseguirà il 1° settembre, con presentazioni di libri e annuncio dei finaloisti e dei 5 vincitori di YPIA#4 – Young Photographers from Italian Academics. A essere premiati saranno anche i vincitori del Miglior Portfolio 2024.