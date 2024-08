Ikea lancia Preowned per mobili usati e un pigiama party d'agosto

L'azienda di mobili svedese ha presentato un nuovo e-commerce dedicato all'acquisto e alla vendita di mobili usati (firmati Ikea). Sabato 31 agosto è prevista anche, in tutti i magazzini d'Italia e del mondo, un grande pigiama party. Buoni sconto e colazioni gratis per i clienti che arriveranno in pigiama

È tempo di novità per Ikea. Secondo quanto anticipato da Financial Times e Bloomberg, il noto produttore di mobili svedese ha lanciato un nuovo mercato online, “Preowned”, per permettere ai clienti di comprare e vendere mobili usati (ovviamente firmati Ikea). Ma non solo. Sabato 31 agosto tutti i magazzini dell'azienda, in Italia e nel mondo, ospiteranno anche un grande pigiama party, con buoni sconto e colazioni gratuite per tutti i clienti che si presenteranno in negozio con il pigiama.