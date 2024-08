Torna anche quest'anno in Sardegna l'attesissimo Red Valley Festival. In programma dal 14 al 17 agosto all'Olbia Arena, la kermesse regalerà uno spettacolo musicale unico, non solo grazie ai prestigiosi ospiti che si esibiranno sul palco, ma anche per il suggestivo paesaggio nel cuore della Costa Smeralda. Protagonisti del festival saranno numerosi artisti di fama internazionale, come Annalisa, Max Pezzali, Gazzelle, Salmo, Gigi D'Agostino, Tommaso Paradiso, Irama e Ghali