Notte di San Lorenzo, come e quando vedere le stelle cadenti

Le stelle cadenti sono uno degli eventi astronomici che da sempre affascinano più l’uomo. Il loro spettacolo suscita meraviglia in adulti e bambini. E agosto, con la tanto attesa Notte di San Lorenzo, senza dubbio, è il mese che regala gli eventi più suggestivi. Le Perseidi sono infatti il più celebre e atteso sciame meteorico dagli appassionati di astronomia. Conosciute anche come Lacrime o Stelle cadenti di San Lorenzo, raggiungeranno il loro picco tra pochi giorni, offrendo uno spettacolo che promette di incantare migliaia di osservatori in tutto il mondo.



Le Perseidi: quando osservarle nel cielo di agosto 2024

Il loro nome potrebbe indurre a credere che il picco delle Lacrime di San Lorenzo si verifichi il 10 agosto. In realtà, il momento di massima attività di questo sciame meteorico raramente coincide con il giorno dedicato al Santo e, come accade quest'anno, avviene qualche giorno dopo. Nel 2024, le Perseidi raggiungeranno il loro massimo splendore il 12 agosto, anche se già da qualche giorno sono visibili con spettacolari “fiammate”. Come riportato dall’Unione Astrofili Italiani (Uai), lo sciame è attivo dal 15 luglio e lo sarà fino al 24 agosto.

Chi attende con trepidazione le Lacrime di San Lorenzo per esprimere desideri può già volgere lo sguardo al cielo, ma sarà nella notte tra il 12 e il 13 agosto che si godrà il miglior spettacolo.

Come vedere le Lacrime di San Lorenzo

L’osservazione delle Perseidi, come ha sottolineato l’esperto dell’Uai Enrico Stomeo, sarà favorita quest’anno dalla quasi assenza del disturbo lunare. Durante la notte di picco, infatti, la Luna tramonterà circa un’ora dopo la mezzanotte e sarà al Primo Quarto, con una luminosità del 49%, quindi non interferirà eccessivamente con la visione delle meteore. Il plenilunio del 19 agosto potrebbe, invece, ridurre la visibilità delle meteore nella parte centrale del mese. Non è necessaria nessuna attrezzatura speciale per ammirarle: le Perseidi sono visibili a occhio nudo e l’uso di telescopi o binocoli limiterebbe l’area di cielo visibile. Per godere appieno di questo spettacolo celeste, è consigliabile scegliere luoghi bui, lontani dall'inquinamento luminoso cittadino. La seconda parte della notte è il momento migliore per l'osservazione, quando il radiante sarà più alto nel cielo e permetterà di vedere numerose stelle cadenti. Si può scegliere di guardare verso la costellazione di Perseo, situata a nord-est a mezz’altezza nella parte finale della notte, oppure semplicemente sdraiarsi e osservare lo zenit, il centro del cielo.

Le Perseidi: tra leggenda e storia

Le famose Stelle di San Lorenzo sono uno sciame meteorico che “accende” il cielo di agosto, periodo in cui la Terra attraversa la scia di particelle e polvere lasciate dalla cometa 109P/Swift-Tuttle, scoperta nel 1862. Quando queste particelle entrano nell’atmosfera terrestre a una velocità di 225.000 km/h, si riscaldano, creando le tipiche striature di luce nel cielo notturno. Il nome “Stelle di San Lorenzo” è legato al martirio del Santo, commemorato il 10 agosto, che secondo la tradizione fu arso sulla graticola nel 258 d.C, condannato a morte dall'imperatore Valeriano che aveva emanato un editto secondo il quale tutti i vescovi, i presbiteri e i diaconi dovevano essere messi a morte. Secondo la leggenda, le stelle cadenti rappresentano i carboni ardenti che lo uccisero. Tuttavia, gli storici ritengono che le celebrazioni di questa notte abbiano radici ancora più antiche, legate a tradizioni pagane e romane.



