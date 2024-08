Bisceglie, il 10 agosto torna il suggestivo concerto "Sol dell'Alba"

Il Teatro Mediterraneo accoglie l'orchestra del maestro Piotr Jaworski, settanta musicisti per una esibizione suggestiva che spazia tra le celebri composizioni di grani autori del passato, con un occhio particolare al mondo delle fiabe. Spazio alla solidarietà in favore della onlus Nove Caring Humans: l'evento di Bisceglie destinerà dei fondi per sostenere progetti di impresa femminile in Afghanistan ascolta articolo

Torna al Teatro Mediterraneo di Bisceglie il suggestivo concerto "Sol dell'Alba", in programma il 10 agosto alle prime luci del mattino. In scena l’Orchestra Filarmonica Pugliese diretta dal maestro Piotr Jaworski, una formazione imponente di 70 musicisti per un evento suggestivo, con la narrazione di Gabriella Altomare.

Esibizione orchestrale e fiabe Una esibizione dell'Orchestra filarmonica pugliese che riprenderà sinfonie di celebri maestri come Rossini e Čajkovskij, proponendo musiche note al grande pubblico e agli amanti delle fiabe, basti pensare ad alcuni grandi classici come Cenerentola e La bella addormentata. Il Teatro Mediterraneo all’aperto, a struttura greca, adagiato sul mare, fa da cornice all'evento. Alla sua sesta edizione, il format è oramai consolidato: la compagine orchestrale, riconosciuta dal Ministero della Cultura per la sua qualità artistica, con il suo organico al gran completo composto da 70 elementi, intona la prima nota nel cuore della notte e prosegue con un’esecuzione che raggiunge il culmine nel momento esatto in cui il sole emerge dal mare, alle spalle dei musicisti e a favore di pubblico. Se non bastasse la suggestione dell’alba, della musica e del paesaggi, per l’edizione 2024, c’è anche un leitmotiv che fa sognare: quello delle fiabe e dei racconti, appunto. ‘C’era una volta’ è, infatti, il titolo dell’edizione 2024 che porterà in scena Lo Schiaccianoci (anche questo, titolo ripreso più volte dal cinema, dal teatro e dallo sport. Un esempio è ancora una volta il film Fantasia della Disney), la Sinfonia da La Gazza Ladra di Rossini (inserita anche nella colonna sonora di titoli come Arancia meccanica o C'era una volta in America) e un omaggio a Puccini nell’anno del centenario dalla morte del compositore di Lucca.

L'impegno sociale del "Sol dell'Alba" Ma al di là della suggestione, della poesia e della bellezza di godere dell’incanto dell’alba in musica sul mare, il Sol dell’Alba si connota anche per l’impegno sociale in favore della Nove Caring Humans, onlus alla quale l’evento ha legato il suo nome. L’evento di Bisceglie destinerà dei fondi per sostenere progetti di impresa femminile in Afghanistan, Paese nel quale, con il regime talebano, è vietata la musica dal vivo. A detta del maestro Giacomo Piepoli, direttore artistico della manifestazione: “Un modo per celebrare compositori classici che hanno musicato fiabe e leggende o scritto opere basate racconti e miti del proprio background culturale”. Al termine, il momento della colazione, un po’ magico anch’esso. Sì, perché nella lunga notte del Sol avviene un’altra piccola alchimia: tutti i maestri pasticceri della città si mettono insieme per la preparazione dei ‘sospiri’ che vengono offerti al termine dell’esecuzione, insieme a un caffè caldo. Gli oltre mille preparati dolciari che vengono consumati rigorosamente insieme da spettatori e musicisti in un momento conviviale al termine della performance provengono, di fatto, da tutte le rappresentanze artigiane della città e rappresentano un elemento altrettanto peculiare e fondamentale della manifestazione, al pari della musica. Si tratta di un alimento che, dal 2014, è presidio ‘Slow Food’ , ovvero rappresenta una di quelle produzioni italiane da ‘salvaguardare’ perché in grado di tramandare storia, tradizione e mestiere di un popolo e della sua cultura. E proprio per il forte legame col territorio, è stato inserito dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali nella lista dei Prodotti Agroalimentari Tradizionali della regione Puglia (PAT) ed è oggi anche un marchio registrato del Comune di Bisceglie.