Il jazz anima le colline del Chianti alla Certosa di Pontignano

Musica

Al nono posto della top ten dei migliori album del 2023, Consequence piazza The Land Is Inhospitable and So Are We di Mitski. Vi stiamo proponendo la top ten a ritroso, partendo dal 10º posto fino ad arrivare alla medaglia d'oro per il miglior disco del 2023, che troverete come ultimo, per aumentare suspense e hype…