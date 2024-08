International Beer Day, le 10 birre più amate nel mondo

Introduzione

Ogni anno, il primo venerdì di agosto, si celebra la Giornata internazionale della birra. Nata nel 2007 a Santa Cruz, California, questa ricorrenza rende omaggio a mastri birrai, addetti ai lavori e appassionati del mondo dell’industria della birra. In oltre 80 Paesi, pub e birrerie si riempiono di clienti per celebrare e divulgare la cultura della birra. Quest’anno l’International Beer Day cade venerdì 2 agosto. Più di una semplice bevanda, la birra è un vero e proprio simbolo della cultura estiva italiana. Favorisce il turismo enogastronomico, promuove l’interesse per le tradizioni locali e crea momenti di socialità e condivisione. Ma non solo: la birra accompagna anche i momenti di relax, diventa emblema di libertà e spensieratezza, soprattutto per i più giovani, e trasporta in vacanza anche chi non lo è. A confermarlo è l’ultima indagine condotta da Bva Doxa per il Centro Informazione Birra (Cib) di AssoBirra. In occasione di questa giornata, è stato inoltre annunciato che dal 16 al 18 febbraio 2025, Rimini ospiterà la decima edizione dell’appuntamento leader per la bar industry e l’eating-out, Beer&Food Attraction, insieme alla 14ª edizione dell’International Horeca Meeting di Italgrob. Ma quali sono le birre più amate al mondo? Ecco la top ten secondo il Drinks International Brand Report 2024.