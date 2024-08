Introduzione

Intere vie decorate con fotografie, quadri e oggetti artigianali. La mostra "Ask the cinders" di Chelsea Culprit e la retrospettiva dedicata a Ronnie Cutrone. Napoli in agosto offre diverse possibilità culturali, molte gratuite.

Chi non è interessato alle mostre può visitare la Biblioteca nazionale (ingresso libero) che contiene oltre 180mila volumi stampati e numerosissimi manoscritti. I turisti che preferiscono la natura possono scegliere l’Orto Botanico, fondato nel 1807 per volere di re Ferdinando IV di Borbone. E poi c’è il Cimitero delle Fontanelle: un ex-ossario che ospita i resti di circa 40mila persone, in gran parte rimaste vittime della peste nel 1656 e del colera nel 1836