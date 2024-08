All'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone va in scena il celebre Roma Summer Fest 2024. In programma fino al 13 settembre, la kermesse musicale romana, che quest'anno è dedicata al critico musicale Ernesto Assante, vedrà protagonisti alcuni dei più importanti nomi della scena pop e rock internazionale: dai Deep Purple ai Take That, fino ai Simple Minds. Non mancheranno poi alcuni celebri artisti del panorama italiano: da Loredana Bertè a Colapesce e Dimartino, fino ai The Kolors e Fulminacci. Il palco del Roma Summer Fest 2024 saliranno accoglierà anche la musica sperimentale, etnica o elettronica di musicisti come Marisa Monte, Fatboy Slim, Slowdive, AIR e James Blake