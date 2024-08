Estate 2024 a Napoli: gli eventi da non perdere per chi resta in città

Introduzione

Per chi resta a Napoli ad agosto o per i turisti che scelgono la città come meta estiva, il capoluogo della Campania offre una vasta gamma di eventi e attività che promettono di rendere ogni giorno interessante e divertente. Dai concerti ai festival, dalle mostre alle escursioni, Napoli offre eventi per ogni gusto e interesse. Ecco una panoramica delle iniziative più interessanti in programma.