Fino al 15 settembre, l'universo circense diventa protagonista grazie a “Cirk Fantastik", il festival internazionale di circo contemporaneo. La kermesse, firmata da Aria Network Culturale, ospita alcune tra le più celebri compagnie della scena internazionale e nazionale del circo, regalando al pubblico l'opportunità di entrare in contatto con le realtà contemporanee più interessanti del settore. La rassegna offre anche un ricco calendario di attività collaterali, trasformando il festival non solo in un evento di spettacolo, ma anche in un luogo di incontro