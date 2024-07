Il Parco del Mare (in foto - ©True Emotion Studio) è il luogo ideale per passeggiare, fare sport, giocare e rilassarsi. Si estende per 16 chilometri lungo la costa, regalando alla città una zona pedonale verdeggiante affacciata sulla litoranea. Piste ciclabili e pedonali si snodano tra giardini, aree attrezzate per lo sport e spazi gioco per bambini, come la suggestiva Foresta del Mare (con elementi che interpretano il tema marino ispirandosi al mondo fantastico di Gianni Rodari). Tra le installazioni più innovative c’è il Wellness Tree, un albero per l'allenamento alto 7 metri e installato in piazzale Kennedy, pezzo unico al mondo, al 100% sostenibile dal punto di vista ambientale. La struttura è diventata l’icona della palestra a cielo aperto più grande del Mediterraneo.