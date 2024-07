Senigallia, torna il Summer Jamboree tra rock'n'roll e golden age

In programma dal 27 luglio fino al 4 agosto, la kermesse marchigiana, che ogni anno attira un grande pubblico da tutta l'Europa, vede protagonisti il rock’n’roll e la golden age, punto di partenza di una vera e propria rivoluzione culturale non solo nella musica, ma anche nella moda e nel design. Ad animare l'edizione 2024 saranno alcune delle più grandi e intramontabili leggende della musica, come Jay Siegel e Johnny Farina, accompagnate da giovanissime promesse

Torna anche quest'anno, come da tradizione, l'attesissimo Summer Jamboree #24 a Senigallia, il Festival Internazionale che celebra la musica e cultura dell’America degli anni Quaranta e Cinquanta. In programma dal 27 luglio fino al 4 agosto, la kermesse marchigiana, che ogni anno attira un grande pubblico da tutta l'Europa, vede protagonisti il rock’n’roll e la golden age, punto di partenza di una vera e propria rivoluzione culturale, non solo nella musica, ma anche nella moda e nel design. Ad animare l'edizione 2024 della rassegna, presentata da Russell Bruner e Racy Ros, saranno alcune delle più grandi e intramontabili leggende della musica, accompagnate da giovanissime promesse pronte a solcare i palchi di tutto il mondo.

I 70 anni del rock'n'roll

Proprio in occasione dell'edizione 2024 ricorrono anche i 70 anni del rock'n'roll. Era il 1954 quando Bill Haley & His Comets incisero il brano “Rock Around the Clock”, che poi nel 1955 arrivò al primo posto delle classifiche statunitensi Billboard Hot 100 restandoci otto settimane e anche di quelle di Regno Unito e Germania. La voce di Bill Haley e il celebre assolo di chitarra di Danny Cedrone, hanno avuto e continuano ad avere un successo planetario. Nel raccontare con autenticità e glamour questo genere musicale il Summer Jamboree ne valorizza da sempre la grande attualità e il potere di far emozionare intere generazioni.

I grandi ospiti del Summer Jamboree 24

Per 9 giorni, grazie al Summer Jamboree, Senigallia diventa la “Hottest Rockin’ Holiday on Earth” all’insegna del Rock’n’Roll e dello Swing, del puro divertimento e della condivisione. E quella di quest’anno sarà una line up da brividi, animata da due special guest, veri e propri miti che hanno fatto la storia della musica. Tra questi spicca Jay Siegel che con i suoi Tokens torna in Italia dopo ben 60 anni di assenza per regalare al pubblico uno show indimenticabile con alcuni dei loro pezzi più celebri: dall'indimenticabile “The Lion sleeps tonight” fino a “Portrait Of My Love”, “La Bamba”, “B' wanina”, “He's In Town”, “She Lets Her Hair Down” e “I Hear Trumpets Blow”. Ad accompagnarli sul palco del Summer Jamboree #24 ci sarà anche la house band italiana del festival The Good Fellas, che quest’anno festeggia i 30 anni di attività.

Tra gli ospiti attesi anche Johnny Farina che, con la sua storica band Santo & Johnny, si è esibito in tutto il mondo guadagnandosi un disco d'oro nel 1959 per “Sleep Walk”. Come dimenticare poi la loro versione del famosissimo brano scritto da Nino Rota per la colonna sonora del film “Il Padrino”. Ad accompagnare l'artista sarà la band azzurra sarà la band italiana dei Don Diego Trio.