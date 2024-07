Giappone, che fine ha fatto l'uomo travestito da Collie

Toco, il giapponese che ha speso 14mila dollari per un costume personalizzato da Border Collie, vorrebbe ora provare a “trasformarsi” in altri animali. Il motivo? Le differenze tra la struttura ossea umana e quella canina rendono difficile imitare perfettamente i movimenti dei cani

Toco, il giapponese che ha speso 14mila dollari per un costume personalizzato da border collie, vorrebbe ora provare a “trasformarsi” in altri animali. Dopo aver riscosso un certo successo soprattutto sui social, lo youtuber, che nella vita reale era rimasto deluso perché “i cani veri si rifiutano di giocare con me”, aveva commissionato, per circa 2 milioni di yen, un costume da pastore scozzese fatto su misura all'azienda Zeppet, specializzata nella realizzazione di costumi di scena. Il suo sogno era quello di “diventare un cane”.