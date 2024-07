Deadpool, Marco Rizzo racconta il mercenario chiacchierone

Nel luglio del 1994, il personaggio inventato da Fabian Nicieza e Rob Liefeld arrivava in Italia. Oggi, mentre in sala arriva "Deadpool & Wolverine" con Ryan Reynolds e Hugh Jackman, Panini Comics gli rende omaggio col libro "Deadpool: 30 anni con il mercenario chiacchierone", scritto da Marco Rizzo e Fabio Licari. L'intervista a uno degli autori ascolta articolo

Deadpool è tornato al cinema, accompagnato da Wolverine (LEGGI LA NOSTRA RECENSIONE). E proprio quest’anno celebra anche i suoi 30 anni italiani, tre decenni esatti (era il luglio del 1994) da quando, il Mercenario Chiacchierone fece il suo esordio nel nostro Paese sul numero 0 di X-Force. Panini Comics celebra il personaggio con una serie di uscite a tema e con un libro a lui dedicato, scritto da Marco Rizzo e Fabio Licari, Deadpool: 30 anni con il mercenario chiacchierone, un viaggio nella storia di Deadpool, nelle sue origini, nella sua evoluzione. Di Deadpool e tutto questo abbiamo parlato con Marco Rizzo.

Una storia iniziata come tante altre, da comprimario. Ma non sono tanti i comprimari che riescono poi a diventare protagonisti. Perché Deadpool ce l’ha fatta? Sicuramente perché, come altri personaggi con una storia editoriale più lunga, è riuscito a rappresentare lo spirito del tempo. Prima gli anni 90 dei suoi esordi, ricchi di vigilanti violenti, armati fino ai denti e dal passato misterioso, poi dei decenni successivi, diventando sempre più tragico, tormentato e quasi una forza del bene (sebbene spesso inconsapevolmente). Negli anni, tra l’altro, si sono avvicendati sulle sue storie grandi autori, molti dei quali oggi considerati veri e propri maestri del genere, come Rob Liefeld, Joe Kelly, Ed McGuinness, o più di recente Tradd Moore e Declan Shalvey. O gli italiani Matteo Lolli e Jacopo Camagni, per citare solo due tra i nostri connazionali. Deadpool è un personaggio che ormai ha 33 anni, 30 in Italia. In tutto e per tutto figlio degli anni 90. Eppure non sembra essere invecchiato di una virgola. Al di là delle sue note capacità rigenerative, qual è secondo te il segreto della sua eterna giovinezza? È un personaggio che unisce due temi che convivono raramente nei fumetti di super eroi (come eccezione penso, ad esempio, a Spider-Man): leggerezza e tragedia. Deadpool è capace di venire costretto a uccidere il suo migliore amico e, il momento dopo, di fare una battuta spiazzante. Inoltre, in questi anni, è cresciuto di pari passo a un altro fenomeno quotidiano, cioè internet. Per molti versi, è un “meme vivente”, la base in continuo aggiornamento per situazioni surreali o sopra le righe che riguardano ciò che ci circonda. Quando Deadpool rompe la quarta parete, nei fumetti come al cinema, ironizza sul nostro presente e dunque lo riconosciamo come “contemporaneo”. Forse fra altri trent’anni metà delle battute o dei diretti riferimenti ai meme di internet saranno perduti. Ma allora il personaggio diventerà qualcos’altro ancora, come Superman, Spider-Man o Capitan America: lo specchio di un’epoca e una chiave “pop” per interpretarla. leggi anche Deadpool & Wolverine al cinema, tutto quello che c'è da sapere

La paternità di Deadpool è di un fumettista tra i più controversi degli anni 90, Rob Liefeld. Forse il personaggio ha ereditato anche un po’ del carattere del suo creatore? Certamente se Deadpool è così iconico si deve anche al suo look ideato da Liefeld, così efficace e anche un po’ derivativo (qualcuno lo definì “Ninja Spider-Man”). Da quello che traspare in pubblico del carattere di Liefeld, una star del fumetto americano sin dagli anni 90, entrambi condividono una certa inclinazione per la provocazione e una vastissima cultura pop. Sempre sopra le righe, battitore libero, mutante sui generis, anti-eroe. Deadpool è un po’ un emarginato tra gli emarginati? Sì, certamente. Storie più recenti, però, hanno mostrato la sua capacità di creare legami, con altri eroi (come Wolverine, Cable o Capitan America) o amici, alcuni dei quali presenti anche nella versione filmica. Il problema è che da bravo antieroe tragico, ha difficoltà a tenerseli stretti. Deve allontanarli per il loro bene, o maltrattarli per prendere le distanze. Oppure ancora finiscono invischiati in piani complicati o sacrifici inevitabili. Dunque Wade Wilson finisce per essere un solitario o un violento, alimentando ciò che di negativo dicono di lui in giro per il Marvel Universe.

Che ruolo ha avuto il cinema nel successo attuale di Deadpool? I film con Ryan Reynolds lo hanno reso certamente ancora più popolare e trasversale. Inoltre, mi piace pensare che il confine tra attore e personaggio si sia fatto via via più sfumato e che Reynolds condivida il carattere guascone, provocatorio e persino sexy di Wade. Un po’ come accadde con Tony Stark e Robert Downey Jr.: un casting perfetto che finisce per diventare ancora più sovrapponibile e impeccabile, interpretazione dopo interpretazione. Quando guardo la docuserie Welcome to Wrexham, ad esempio, intuisco quanto i due siano simili e forse lo sono sempre stati. Prima di interpretarlo, infatti, ne era un fan. Se il primo film si è fatto si deve quasi interamente alla sua perseveranza. Una cosa curiosa è che Deadpool è un po’ un emblema delle seconde chance. E alla fine è stato una gigantesca occasione di rivalsa anche per Ryan Reynolds dopo il flop di Lanterna Verde. Parallelo troppo azzardato? Perché no? Lo stesso Reynolds ha ironizzato su questo. In una delle scene dopo i titoli di coda di Deadpool 2, Wade torna indietro nel tempo e ferma l’attore prima che firmasse il contratto per il tanto vituperato film della DC! È chiaro che le seconde chance per Deadpool dovranno susseguirsi di continuo, perché nell’eterno narrare della Marvel (specie nei comics) dovrà venire costantemente messo alla prova, cadere e poi rialzarsi.

Ci dai i titoli di cinque storie indimenticabili di Deadpool da recuperare per conoscere meglio il personaggio? Una delle mie preferite è Il buono, il brutto e il cattivo, tragica avventura al fianco di Wolverine e Capitan America dal taglio geopolitico ambientata in Corea del Nord. Un buon salto negli anni 90 e nelle origini del personaggio è Il giro dell’oca, storia del 1993 illustrata da uno degli artisti simbolo di quell’epoca e tra i primi a mescolare manga e comics: Joe Madureira. Presidenti morti del 2012, invece, vede Deadpool al fianco del fantasma di Benjamin Franklin combattere gli zombi dei presidenti USA. Una storia delirante, nel pieno spirito dissacrante del personaggio. Ho molto apprezzato anche una lunga serie, Cable e Deadpool, pubblicata all’inizio degli anni 10, una sorta di “buddy-cop” con due personaggi molto diversi ma in fondo molto simili, come visto anche al cinema. Infine, una delle storie più belle, anche come esercizio di stile, è Da grandi poteri derivano grandi coincidenze del 1997. In quella storia Deadpool e Blind Al viaggiavano indietro nel tempo, fino al 1967, all’epoca delle storie classiche di Spider-Man. Lì si travestivano da Peter Parker e zia May, creando caos e occasioni da ridere. Il disegnatore, Pete Woods, rimaneggiò e reinterpretò delle vecchie pagine di John Romita Sr., il leggendario artista dell’epoca, per creare una “resa vintage” nei disegni. Del resto, dar fastidio ai mostri sacri è una delle cose che Deadpool sa fare meglio!

Marco Rizzo e Fabio Licari, Deadpool: 30 anni con il mercenario chiacchierone, Panini Comics, 112 pagine, 18 euro