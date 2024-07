Erno Rubik compie 80 anni, quando e come è nato il famoso cubo

La vita di Erno Rubik

Nato nel 1944 nella capitale ungherese, Erno Rubik è figlio di un ingegnere aeronautico e di una poetessa. Dopo la laurea in architettura all'Università di Budapest nel 1967, il progettista si dedica allo studio della scultura e dell'architettura d'interni. Tra il 1971 e il 1975 porta avanti la sua attività di architetto, per poi ricevere una cattedra all'Accademia d'Arte Applicata Moholy-Nagy della capitale ungherese. È in questi anni, precisamente nel 1974, che Rubik dà vita al celebre Cubo magico, che nel 1980 verrà ribattezzato “Cubo di Rubik”. Dopo aver fondato una rivista di enigmistica, la “… És játék”, nel 1980, l'architetto dà vita, tre anni dopo, al Rubik-Studio. Durante gli anni Novanta, il designer ungherese viene nominato presidente dell'Accademia di Ingegneria dell'Ungheria, dove dà vita alla Fondazione Rubik.

Come funziona il cubo di Rubik

Il cubo di Rubik è un rompicapo composto da sei facce, su ognuna delle quali ci sono 26 quadratini colorati. Esistono anche versioni più difficili, come quella composta da più di 6.500 caselle. L'obiettivo per il giocatore è quello di riordinare le facce del poliedro magico in modo da ottenere un colore unico su ognuna di esse. In genere i colori che lo caratterizzano sono bianco, giallo, rosso, verde, blu e arancione.