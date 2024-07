A MagicLand un'estate tra le onde, la musica e i fuochi d’artificio

Lagune cristalline, spiagge bianchissime e divertenti scivoli si aggiungo alle 39 attrazioni del parco e alle aree tematiche. In arrivo anche il magico festival pirotecnico “MagicFire” con giochi di luce mozzafiato, spettacoli itineranti, street food e musica dal vivo ascolta articolo

Entra nel vivo la stagione estiva a Magicland. Con l’arrivo del gran caldo il parco divertimenti del Centro-Sud Italia ha spalancato le porte anche alle attrazioni a base di “acqua” come Onda del Caribe, la piscina ad onde di 2.000 metri quadrati situata all'interno di MagicSplash, che si trasforma in un vero paradiso caraibico. Lagune cristalline, spiagge bianchissime e scivoli super sicuri rendono il parco acquatico di MagicLand una meta estiva obbligatoria per il divertimento e il relax di tutta la famiglia. I giovani avventurieri potranno solcare i mari e combattere epiche battaglie navali grazie alla nuova Battaglia Navale 2.0, completamente ridisegnata con una nuova stazione e un'ambientazione ancora più coinvolgente. Ma è in arrivo uno spettacolo unico dal chiaro sapore estivo. Il 13 e il 20 luglio tutti pronti con il naso all’insù e gli occhi puntati al cielo per ammirare il magico festival pirotecnico “MagicFire”: giochi di luce mozzafiato, spettacoli itineranti, street food e musica dal vivo renderanno questi due giorni indimenticabili.

Le attrazioni Con le sue 39 attrazioni per tutti i gusti ed età e le diverse aree tematiche Magicland soddisfa tutti i gusti: Wild Rodeo (il giant frisbee unico in Italia - 40 metri di altezza e un'accelerazione di 75 km/h;), il launch coaster Shock (da 0 a 100km/h in 2 secondi), l'indoor spinning coaster Cagliostro, Yucatan (uno straordinario splash ride tra rovine Maya e antichi talismani), Mystika (la torre più alta d'Italia con i suoi 72 metri da cui lasciarsi cadere nel vuoto), Old West (un'area a tema western di oltre 5.000 mq), l'Area Tonga (uno spazio inesplorato con cascate e zone d'ombra). Spazio anche all'omaggio al grande indimenticabile Alberto Sordi. Dal 15 luglio il Gran Teatro a lui intitolato si trasformerà in una galleria d'arte d'eccezione con la mostra fotografica "Alberto Sordi e i suoi amici artisti", curata da Igor Righetti, giornalista, conduttore Rai e cugino dell'attore. Un viaggio alla scoperta dell'uomo e del mito attraverso scatti emozionanti che lo ritraggono con colleghi e amici celebri. Un omaggio sentito a un artista che aveva un legame speciale con Valmontone, dove il padre era nato e vissuto. Venti scatti emozionanti immortalano Sordi fuori dal set, nelle pause di lavorazione, circondato da amici e colleghi celebri come Vittorio De Sica, Monica Vitti, Anna Magnani, Aldo Fabrizi, Brigitte Bardot, David Niven, e tanti altri.

Il programma Il 15 agosto si terrà il Fluo Party con Timo Suarez per un Ferragosto all'insegna dei colori e del divertimento. Il 16 e il 18 agosto sarà la volta del Latin Sensual Party e della Fiesta Latina, due serate dedicate alle musiche e ai balli del Sud America. Il 17 agosto i fan degli Arteteca non potranno perdere il loro live show: con Monica Lima ed Enzo Luppariello, star di Made in Sud e di tanti altri successi, le risate saranno assicurate! Il 20agosto, MagicLand farà rivivere a tutti i visitatori le emozioni indimenticabili dell'adolescenza con l'evento musicale "cult" che sta letteralmente spopolando sui social media, "Teenage Dream Party". Una festa a base di musica, balli e coreografie per scatenarsi sulle canzoni che hanno segnato un'intera generazione, riportando i giovani indietro nel tempo. E per i più piccoli? Il 24 agosto arrivano i DinsiemE, per una giornata bizzarra e divertente con le star di Youtube Erick e Dominick. E per chiudere l'estate in bellezza, il 7 settembre si terrà la Festa di fine estate con il DJ Set di Greta Tedeschi. Una notte di musica e divertimento per salutare la bella stagione.