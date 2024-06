Gardaland, inaugurata Wolf Legend: la nuova Drop & Twist Tower

La scenografica attrazione, una torre a caduta, è disponibile da oggi e per tutta la stagione nel cuore del parco per offrire al pubblico "un’esperienza completa, esclusiva e magica”

A Gardaland è stata inaugurata ufficialmente l’attrazione 2024: Wolf Legend, una Drop & Twist Tower, ovvero una torre a caduta, per famiglie amanti del brivido e temerari di ogni età. La scenografica attrazione, disponibile da oggi e per tutta la stagione nel cuore del parco, è stata aperta al pubblico dall’Amministratore Delegato di Gardaland Sabrina de Carvalho con un innovativo “taglio del nastro”: una torcia infuocata a tema con l’area. “Wolf Legend” trae ispirazione dalla figura cardine della nuova attrazione: un maestoso lupo di oltre 16 metri che, colpito da una maledizione, è stato pietrificato con le sue enormi fauci spalancate. I visitatori chiamati a raccolta sfidano le altezze compiendo un’audace rituale: gettarsi tra le fauci dell’animale pietrificato per spezzare la maledizione che lo imprigiona.