Roma, arriva il Campionato italiano di Fuochi d'Artificio

Saranno 6 giorni di gara, per un totale di 12 show pirotecnici che esploderanno una potenza di fuoco pari a 300.000 lampadine accese nel cielo, con altezze che raggiungono i 250 metri, visibili da 10 km di distanza.

Le Stelle di Fuoco accendono le notti di Cinecittà World. Dal 5 al 7 e dal 12 al 14 luglio il Campionato Italiano di Fuochi d'Artificio torna al Parco divertimenti del Cinema e della TV di Roma per la sua settima edizione, con due weekend di spettacoli pirotecnici mozzafiato pronti a lasciare a bocca aperta adulti e bambini.

I migliori pirotecnici d’Italia si sfidano nel cielo del Parco a colpi di creatività ed effetti speciali, dando vita a due grandi spettacoli a sera, in un affascinante danza di luci e giochi di colori.

Per aggiudicarsi l’ambito trofeo, ogni sera i concorrenti si sfideranno in due spettacoli: uno piro-musicale, sincronizzato con le colonne sonore del cinema, e uno piro-emozionale: dalla spettacolare scenografia di Aktium, che riproduce le terme di Caracalla, si sprigioneranno un crescendo di cascate di scintille colorate ad alto impatto emozionale, che si specchiano nel lago di questo impressionante water-coaster.

Tra un’esibizione di colori e l'altra ci sarà anche l'occasione per godersi del buon cibo, tra Ristoranti a tema come il Charleston Club o il Roma, gli stand gastronomici del Villaggio Street Food, da gustare comodamente seduti ai tavoli sotto le stelle, insieme alle partite di calcio degli Europei 2024 su maxischermo.

Per chi vuole godersi la giornata dalla mattina, Cinecittà World offre un'intera giornata di divertimento per tutta la famiglia con 40 attrazioni per grandi e piccoli, 6 spettacoli dal vivo, e 7 aree a tema dedicate ai generi cinematografici più amati.