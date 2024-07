Michelle Comi, l'influencer che chiede di farsi pagare le vacanze

Polemiche per la richiesta via social della 29enne creator di OnlyFans, alla ricerca di un accompagnatore per vacanze lussuose: "Far pagare le donne è un insulto", sostiene

"A luglio sono libera. Se qualcuno vuole invitarmi in vacanza". Sta facendo il giro dei social il partcolare appello lanciato su Instagram dall'influencer e creator di OnlyFans Michelle Comi. La giovane non solo chiede spudoratamente di essere sostenuta economicamente da qualche uomo benestante che ancora non conosce, ma pone persino dei requisiti precisi per il suo ipotetico accompagnatore: "Hotel 5 stelle, villa con piscina privata, almeno 14 giorni, autista privato, amante dello shopping. No social, solo divertimento". L'influencer ha fatto sapere di essere stata contattata da un paio di imprenditori, "ma mi hanno fatto proposte non troppo interessanti", racconta con un po' di delusione.



"Non ho mai tirato fuori un centesimo" Per Comi non c'è nulla di male nell'essere mantenuta da un uomo, anzi, l'indipendenza economica sembra per lei essere un disvalore: "Io non ho mai pagato una vacanza, perché dovrei pagarmi una vacanza se ho gli uomini che le pagano per me? Non ho mai tirato fuori un centesimo" perché far pagare le donne "è un insulto", e "il mondo gira così". Sotto i suoi video migliaia di commenti: moltissimi gli insulti e i commenti sessisti.

