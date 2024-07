All'interno di Palazzo Esposizioni Roma va in scena, fino al 1° settembre, l'esposizione interamente dedicata a Carla Accardi. La rassegna, inizialmente in programma fino a giugno e poi prorogata fino a fine estate, celebra il centenario della nascita dell'artista ripercorrendo, attraverso un affascinante percorso cronologico, l'intera produzione della maestra siciliana. La mostra mette in luce soprattutto alcuni aspetti del lavoro di Accardi: dalla predilezione per i contrasti fino alla scelta di esprimersi attraverso il segno