Si intitola Velázquez. Un segno grandioso la mostra che, allestita negli spazi delle Gallerie d'Italia, mette in luce due grandi capolavori giovanili del celebre pittore spagnolo. Protagonisti dell'esposizione partenopea sono le opere Immacolata Concezione e San Giovanni Evangelista sull'isola di Patmos che, realizzate dal maestro sivigliano per i Carmelitani Calzati di Siviglia, sono state offerte in prestito per l'occasione dalla National Gallery di Londra