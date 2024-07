La street art è protagonista anche alla Fabbrica del Vapore con OBEY: The Art of Shepard Fairey, la nuova esposizione dedicata al celebre artista di strada. Visitabile fino al 27 ottobre, la mostra ripercorre l'attività di Shepard Fairey, in arte Obey, attraverso alcune delle sue opere più famose. Concepito come una città, l'itinerario espositivo prende avvio da una sorta di piazza e, attraverso cinque diverse “strade” (che simboleggiano ciascuna un tema caro all'artista), accompagna il pubblico alla scoperta dell'universo di Obey proponendo alcuni dei suoi capolavori più iconici: come l'opera per la campagna elettorale di Obama. Cinque i temi cardine del percorso: Propaganda, Pace e Giustizia, Ambiente, Musica e Nuove Opere