Estate in Italia 2024, Assoturismo: un turista su due è straniero

Anche per l'estate 2024, i mercati tradizionali, in particolare quelli europei, continuano a essere rilevanti. Gli incrementi più significativi sono attesi per i flussi tedeschi, francesi, svizzeri, olandesi, polacchi, austriaci e belgi. Tra i mercati extraeuropei, sono previsti aumenti essenzialmente per i turisti statunitensi e brasiliani. Un trend di stabilità è stato segnalato per il mercato canadese e scandinavo, mentre è in leggera flessione la domanda da parte di cinesi, giapponesi, indiani e spagnoli.