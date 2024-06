Premio italiano di Architettura, tutti i vincitori premiati a Roma

I progetti dei vincitori e dei finalisti del Premio italiano di Architettura e di NXT saranno esposti in una mostra al MAXXI a cura di Pippo Ciorra, che sarà aperta fino al 29 settembre 2024 nel Centro Archivi MAXXI Architettura. Il Premio alla carriera è stato assegnato a Pierluigi Nicolin, architetto, critico di rilevanza internazionale e direttore della storica rivista di architettura Lotus International. La rivista ora sarà edita dalla Triennale, mentre l'archivio è stato acquisito dal museo romano ascolta articolo

Al MAXXI Museo nazionale delle arti del XXI secolo si è svolta il 13 giugno la cerimonia di premiazione della quinta edizione del Premio italiano di Architettura, progetto annuale promosso dal MAXXI e da Triennale Milano. Il Premio, organizzato ad anni alterni presso i due soggetti promotori, vede le due istituzioni collaborare per la valorizzazione dell’architettura italiana attraverso la promozione di opere realizzate da progettisti italiani o attivi in Italia, il cui impegno è rivolto all’innovazione, alla qualità del progetto e al ruolo sociale dell’architettura. Tre i riconoscimenti assegnati: Premio al miglior edificio o intervento realizzato negli ultimi tre anni da un progettista o uno studio italiano o con base professionale in Italia, il Premio under 35 e il Premio alla carriera. I progetti dei vincitori e dei finalisti del Premio italiano di Architettura e di NXT saranno esposti in una mostra al MAXXI a cura di Pippo Ciorra, che sarà aperta fino al 29 settembre 2024 nel Centro Archivi MAXXI Architettura. Nel corso della premiazione sono intervenuti: Alessandro Giuli (Presidente Fondazione MAXXI), Stefano Boeri (Presidente Triennale Milano), Francesco Spano (Segretario Generale MAXXI), Francesco Stocchi (Direttore Artistico MAXXI), Lorenza Baroncelli (Direttore MAXXI Architettura e Design contemporaneo), Nina Bassoli (Curatrice per Architettura, rigenerazione urbana, città Triennale Milano) e Pippo Ciorra (Senior Curator MAXXI Architettura).

Il premio miglior edificio Il premio per il miglior edificio è stato assegnato a Pietro Martino Federico Pizzi (Studio Pizzi) per il progetto della Cantina Vinicola Ceresé (Montevecchia, Lecco, 2023), scelto tra i 32 candidati per aver saputo armonizzare le qualità simboliche e formali di una geometria pura, come quella del cerchio, e allo stesso tempio un legame forte con il luogo, i materiali locali, il paesaggio.



Menzioni d'onore Per questa quinta edizione, tre gli studi di architettura ad aggiudicarsi la menzione d’onore: BALANCE ARCHITETTURA con il progetto Bicocca Superlab (Milano, 2022); Carlana Mezzalira Pentimalli con il progetto della Biblioteca civica di Bressanone (2022); Luciano Pia con The Heat Garden (Torino, 2022). Sei i progetti segnalati dalla giuria: la valorizzazione del Centro Piacentiniano (Bergamo, 2018) di Gianluca Gelmini, Mariola Peretti, Luigino Pirola, Simone Zenoni, Elena Franchioni e Carlo Peretti; FGF Building (Seoul, Corea del Sud) di andreacaputo.com; B22 dell’architetto Stefano Tropea con Carlo Venegoni (SON Cascina San Carlo, Milano, 2022); poi ancora il progetto della Chiesa di Santa Maria Goretti (Mormanno, 2021) dei Mario Cucinella Architects, quello del Museo Archeologico Oliveriano (Pesaro, 2022) del gruppo STARTT e infine Uccellaccio (Ripa teatina, Chieti, 2023) dello studio HPO.











Premio Under 35 Durante la cerimonia è stato inoltre assegnato il Premio Under 35, al progetto vincitore di NXT 2024. NXT, a cura di Pippo Ciorra, è il programma del MAXXI dedicato alla promozione dei giovani progettisti e alla valorizzazione della piazza del Museo. Ogni anno studi di giovani architetti, individuati da altrettanti advisors, vengono chiamati a concorrere con un progetto per l’installazione estiva nella piazza del MAXXI. Il progetto vincitore del Premio under 35 e dell’edizione 2024 di NXT è l’installazione Quintessenza del gruppo Grazzini Tonazzini Colombo, inaugurata il 13 giugno e pronta a ospitare gli eventi estivi del Museo, offrendo ai visitatori un luogo qualificato per il relax, la contemplazione, il gioco durante la permanenza negli spazi esterni. vedi anche Vino, architettura e design: viaggio tra le cantine d'autore d'Italia

La giuria e il premio alla carriera La giuria presieduta da Lorenza Baroncelli (MAXXI) e composta da Stefano Boeri (Triennale Milano), Pippo Ciorra (MAXXI), Nina Bassoli (Triennale Milano), Cornelia Mattiacci (Fondazione Prada), Sara Marini (IUAV), Stefano Pujiatti (ELASTICOSPA) e Michael Obrist (TU Wien) ha conferito all’unanimità il Premio alla carriera a Pierluigi Nicolin, architetto, critico di rilevanza internazionale e direttore della storica rivista di architettura Lotus International. MAXXI e Triennale si impegnano a portare avanti il lavoro fatto da Nicolin e l’eredità costruita negli anni: per questo motivo, il MAXXI acquisisce l’archivio della rivista e Triennale ne diventerà editore.