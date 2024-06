Milano, tutte le mostre d'arte da non perdere a giugno

Questo mese, nel capoluogo lombardo non mancheranno numerosissimi eventi e progetti espositivi, allestiti in varie sedi del centro meneghino. Dalla mostra dedicata all'architettura di Giuseppe Piermarini al viaggio negli scatti di Philippe Halsman, fino alle opere di Liliana Moro: ecco tutte le nuove esposizioni da visitare a giugno

Giugno è ormai arrivato e, con lui, anche l'estate, il mare, le vacanze e persino l'arte. Questo mese a Milano non mancheranno infatti numerosissimi eventi e progetti espositivi, allestiti in varie sedi del centro meneghino. L'arte, nelle sue infinite declinazioni e forme espressive, sarà ancora protagonista assoluta nel capoluogo lombardo, accompagnando i visitatori alla scoperta di affascinanti universi e linguaggi unici nel loro genere. Dalla mostra dedicata all'architettura di Giuseppe Piermarini al viaggio negli scatti di Philippe Halsman, fino alle opere di Liliana Moro: ecco tutte le nuove mostre che impreziosiranno la città a partire dal mese di giugno.

Gli scatti di Philippe Halsman

Le sale di Palazzo Reale ospiteranno anche gli incredibili scatti di Philippe Halsman, uno dei più influenti fotografi statunitensi. In programma dal 15 giugno al 1° settembre 2024, l'imperdibile mostra dal titolo Lampo di genio, radunerà una serie di 100 opere dell'artista che, provenienti dall'Archivio Halsman di New York, ripercorreranno la sua brillante carriera. Maestro della creatività per eccellenza, Halsman ha dato vita, nel corso della sua attività di fotografo, alcune delle immagini più iconiche come la serie di “jumpology” che immortala i grandi personaggi del tempo, come Marilyn Monroe e i duchi di Windsor.

Le immagini di Alice Guareschi

Troverà spazio nella Project Room del PAC – Padiglione d'Arte Contemporanea il nuovo progetto fotografico di Alice Guareschi. Intitolata Je m'appelle Olympia e visitabile dal 26 giugno al 1 settembre 2024, l'installazione site-specific raccoglie una serie di 16 scatti della fotografa, realizzata subito dopo l'attivazione dal vivo della coreografia luminosa all'interno della sala vuota del teatro.